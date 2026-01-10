Grönland krizi büyüyor, Trump Rusya ve Çin'e tehditler savurdu: 'Ya güzelce ya da zor yoldan'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin veya Rusya’yı Grönland’da istemediklerini vurgulayarak, bölgenin stratejik önemi nedeniyle ABD’nin ya Danimarka ile anlaşma yolunu seçeceğini ya da gerekirse bunu “zor yoldan” yapacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da ülkenin petrol sektöründeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla ABD'li petrol şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, toplantıda ABD'li büyük firmaların Venezuela’nın çöküşteki petrol sektörünün hızla toparlanmasına nasıl katkı sunacağını ve sağlanacak milyonlarca varillik üretimin hem ABD’ye ve Venezuela halkına hem de küresel ölçekte nasıl yarar getireceğini masaya yatıracaklarını belirtti.
Venezuela'nın perşembe günü itibarıyla 4 milyar dolar piyasa değerine sahip 30 milyon varil petrolü ABD’ye teslim ettiğini bildiren Trump, bu sevkiyatın yola çıktığını duyurdu. Trump, Venezuela'daki petrol altyapısının geçmişte ABD tarafından kurulduğunu ancak daha sonra ellerinden alındığını savundu.
"Çin ve Rusya ABD’den petrol alabilir"
Petrol şirketlerinin ihtiyaç duyulan altyapı ve kapasiteyi oluşturmak adına en az 100 milyar dolarlık bir harcama yapacağını kaydeden Trump, bu şirketlerin devletin maddi desteğinden ziyade, sağlayacağı güvenlik ve korumaya gereksinim duyduklarının altını çizdi. Trump ayrıca, Venezuela yönetiminin, 50 milyon varile varan ham petrolün ABD tarafından derhal işlenip satışa sunulmasını ve bu sürecin süresiz olarak devam etmesini onayladığını aktardı.
"Çin ve Rusya ABD’den petrol alabilir"
Trump, Beyaz Saray’da petrol şirketleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası gündemdeki konulara dair de açıklamalarda bulundu. Grönland meselesindeki tavırlarının aynı kaldığını belirten Trump, bölgeye sahip olmak istediklerini yineleyerek, bu hamlesiyle aslında Avrupa ülkelerine bir iyilik yaptığını iddia etti.
"Biz yapmazsak Rusya ya da Çin yapar"
Grönland hususunda Danimarka ile uzlaşarak bir anlaşmaya varmayı umduğunu dile getiren Trump, bunun mümkün olmaması halinde zor yolu tercih etmeye de hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.