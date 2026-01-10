Yeni Şafak
Grönland krizi büyüyor, Trump Rusya ve Çin'e tehditler savurdu: 'Ya güzelce ya da zor yoldan'

13:2810/01/2026, Cumartesi
Trump, Grönland’ı Amerika'ya katmak için ülkede yaşayan kişi sayısı kadar 10 bin veya 100 bin dolar arasında bir ödeme planı hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin veya Rusya’yı Grönland’da istemediklerini vurgulayarak, bölgenin stratejik önemi nedeniyle ABD’nin ya Danimarka ile anlaşma yolunu seçeceğini ya da gerekirse bunu “zor yoldan” yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da ülkenin petrol sektöründeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla ABD'li petrol şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, toplantıda ABD'li büyük firmaların Venezuela’nın çöküşteki petrol sektörünün hızla toparlanmasına nasıl katkı sunacağını ve sağlanacak milyonlarca varillik üretimin hem ABD’ye ve Venezuela halkına hem de küresel ölçekte nasıl yarar getireceğini masaya yatıracaklarını belirtti.

Venezuela'nın perşembe günü itibarıyla 4 milyar dolar piyasa değerine sahip 30 milyon varil petrolü ABD’ye teslim ettiğini bildiren Trump, bu sevkiyatın yola çıktığını duyurdu. Trump, Venezuela'daki petrol altyapısının geçmişte ABD tarafından kurulduğunu ancak daha sonra ellerinden alındığını savundu.

Trump konuşmasında,
“Amerikan şirketleri, Venezuela'nın çürüyen enerji altyapısını yeniden inşa etme ve nihayetinde petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkarma fırsatına sahip olacak. Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde, dünyadaki petrolün yüzde 55'ine sahip oluyoruz”
ifadelerini kullandı.

"Çin ve Rusya ABD’den petrol alabilir"

Petrol şirketlerinin ihtiyaç duyulan altyapı ve kapasiteyi oluşturmak adına en az 100 milyar dolarlık bir harcama yapacağını kaydeden Trump, bu şirketlerin devletin maddi desteğinden ziyade, sağlayacağı güvenlik ve korumaya gereksinim duyduklarının altını çizdi. Trump ayrıca, Venezuela yönetiminin, 50 milyon varile varan ham petrolün ABD tarafından derhal işlenip satışa sunulmasını ve bu sürecin süresiz olarak devam etmesini onayladığını aktardı.

"Çin ve Rusya ABD’den petrol alabilir"

Konuyla ilgili olarak,
“Bunu Venezuela'ya biz yapmasak Çin ya da Rusya yapardı”
yorumunu yapan Trump,
“Çin'e ve Rusya'ya söyledim, sizinle çok iyi anlaşıyoruz, sizi çok seviyoruz, sizin orada olmanızı istemiyoruz, orada olmayacaksınız. Onlara ve size söyleyeceğim bir şey var, o da iş için açığız. Çin, orada veya ABD'de bizden istediği kadar petrol satın alabilir. Rusya, ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir”
değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da petrol şirketleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası gündemdeki konulara dair de açıklamalarda bulundu. Grönland meselesindeki tavırlarının aynı kaldığını belirten Trump, bölgeye sahip olmak istediklerini yineleyerek, bu hamlesiyle aslında Avrupa ülkelerine bir iyilik yaptığını iddia etti.

"Biz yapmazsak Rusya ya da Çin yapar"

Bu konudaki kararlılığını vurgulayan Trump,
“Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak. Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu”
ifadelerini kullandı.

Grönland hususunda Danimarka ile uzlaşarak bir anlaşmaya varmayı umduğunu dile getiren Trump, bunun mümkün olmaması halinde zor yolu tercih etmeye de hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.


Grönland, Arktik bölgesindeki konumu neticesinde geniş bir kıta sahanlığı nedeniyle kilit bir konumda.

