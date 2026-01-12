ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD saldırılarına karşılık verme ihtimali için tehditler savurdu: 'Elimde son derece güçlü seçenekler var hiç görmedikleri şekilde karşılık veririz'

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’da devam eden gösterilere değinen Trump, bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" dedi.





İranlı muhalif liderlerle de iletişim halinde olduğunu ifade eden Donald Trump, Tahran yönetiminin dün nükleer müzakereler konusunda kendisini aradığını belirtip “Onlarla görüşebiliriz” dedi.





Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, İran konusunda saatlik olarak bilgilendirildiğini ifade etti.









'VENEZUELA PETROLÜ ABD'YE DOĞRU YOLDA'





Venezuela’daki sürecin iyi ilerlediğini ve ülkenin yeni yönetimiyle son derece uyumlu bir şekilde çalıştıklarını aktaran Trump, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi. İlerleyen süreçte Venezuela’nın geçici devlet başkanı olan Delcy Rodrguez ile bir araya gelmeyi planladığını kaydeden Trump, "Kendisi oldukça yapıcı davrandı. Bize ‘50 milyon varil petrol alabilir misiniz?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, alabiliriz’ dedim. Bu yaklaşık 4 milyar-4,2 milyar dolar tutarında ve sevkiyat şu anda ABD’ye doğru yolda" değerlendirmesinde bulundu.





Venezuela’ya girecek petrol şirketlerine verilen güvenlik garantileri konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Güvende olacaklarına dair güvenceler var; yani herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bir sorun olmayacak. Geçmişte sorun yaşamalarının nedeni, o dönemde Trump’ın başkan olmamasıydı. İş başında aptal insanlar vardı" diye konuştu.









'KÜBA İLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'





Trump, Küba ile ne tür bir anlaşma yapılmasını umduğu yönündeki soruya ise, "Bunu çok yakında öğreneceksiniz. Küba ile görüşmeler yürütüyoruz ve çok yakında göreceksiniz" yanıtını verdi. Küba’dan zorla çıkarılan ya da baskı altında ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların önemli olduğunu belirten Trump, "Bu kişiler şu anda ABD’nin çok değerli vatandaşları. Küba’dan haksız yere zorla çıkarılmış çok sayıda insan var. Dolayısıyla şu aşamada en önemli önceliğimiz, Küba’dan gelmiş olan ve Amerikan vatandaşı olan ya da ülkemizde yaşayan bu insanlarla ilgilenmek olacak" şeklinde konuştu.





'İRAN'A İNTERNET SAĞLAYABİLİRİZ'





İran’a internet erişimi sağlamak için bölgeye Starlink uydularını gönderme planının olup olmadığı sorulan Trump, "Bu konuyu da ele alacağız. Mümkün olursa internet erişimi sağlayabiliriz" dedi. Bu konuyu Elon Musk ile ele alacağını belirten Trump, "Bildiğiniz gibi kendisi bu tür konularda oldukça yetkin. Çok güçlü bir şirketi var. Dolayısıyla Elon Musk’la konuşmamız mümkün. Hatta sizinle görüşmem biter bitmez onu aramayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.









'HİÇ GÖRMEDİKLERİ DÜZEYDE KARŞILIK VERİRİZ'





İran’ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" yanıtını verdi. Trump, ABD’nin gerçekleştirdiği önemli operasyonları hatırlatarak, soruyu soran CNN muhabirine "Ne aptalca bir soru" tepkisini gösterdi.





GAZZE İÇİN 'BARIŞ KURULU': 'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LİDERLERİ YER ALACAK'





Bir soru üzerine Gazze’deki barış sürecine de değinen Trump, barış kurulunu oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu kurul, dünyanın en önemli ülkelerinin en önemli liderlerinden oluşacak. Elbette tüm ülkeler önemli; ancak burada özellikle en kritik liderler ve ülkeler bir araya getiriliyor. Barış kurulu bu doğrultuda şekillenecek. Herkes bu yapının içinde bulunmak istiyor" ifadelerini kullandı.





'GRÖNLAND'I ALMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN ALIR'





Trump, Grönland konusundaki tepki çeken açıklamalarını yineleyerek, "Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Grönland’ı bir anlaşma yoluyla almayı tercih ettiğini belirten Trump, "Bu daha kolay olur. Ancak şu ya da bu şekilde, Grönland’a sahip olacağız" diye konuştu. Trump, "Bu durum NATO’yu zayıflatırsa sizin için sorun olur mu?" sorusuna ise, "NATO’yu kurtaran kişi benim. Ülkeleri GSYH’lerinin yüzde 5’i oranında ödeme yapmaya ben zorladım. Önce yüzde 2’ydi ve onu bile ödemiyorlardı. Şimdi yüzde 5 ödüyorlar. NATO’yu ben kurtardım. Başkan olmasaydım bugün NATO diye bir yapı olmazdı" yanıtını verdi. "ABD’yi NATO’dan çıkarmayı düşünüyor musunuz" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Bunu yaparsam NATO rahatsız olabilir. Ama belki de NATO çok ciddi bir mali yükten kurtulmuş olur. NATO’yu seviyorum. Sadece şunu sorguluyorum: Eğer bizim NATO’ya ihtiyacımız olsaydı, onlar bizim için orada olur muydu? Emin değilim. NATO için çok fazla para harcadık ve karşılığında gerçekten yanımızda olacaklar mı, bundan emin değilim" şeklinde konuştu.













