Giresun'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. bin 676 konut inşa edilecek olan Giresun'da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Giresun'da TOKİ sosyal konutlar, merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz'de inşa edilecek. Peki Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte Giresun TOKİ kura çekilişi detayları.

1 /4 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Giresun'da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Giresun'da bin 676 konut inşa edilecek. Peki Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte Giresun TOKİ kura çekilişi detayları.

TOKİ Giresun çekilişi ne zaman? TOKİ Giresun kura çekiliş takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. 500 Bin Sosyal Konut Projesinde "Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz. Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz. Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK? TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ'nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ Giresun kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.

