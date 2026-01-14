Yeni Şafak
Giresun TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

11:5314/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Giresun'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. bin 676 konut inşa edilecek olan Giresun'da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Giresun’da TOKİ sosyal konutlar, merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz’de inşa edilecek. Peki Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte Giresun TOKİ kura çekilişi detayları.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Giresun'da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Giresun'da bin 676 konut inşa edilecek. Peki Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte Giresun TOKİ kura çekilişi detayları.

TOKİ Giresun çekilişi ne zaman?

TOKİ Giresun kura çekiliş takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.


TOKİ Giresun çekilişi tarihi için tıklayın


TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 


TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN


GİRESUN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Giresun kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.


GİRESUN KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ GİRESUN KURASINA KATILACAKLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Giresun TOKİ konutları nereye yapılacak?

Giresun’da TOKİ sosyal konutlar, merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz’de inşa edilecek.

GİRESUN MERKEZ 450

BULANCAK 100

BULANCAK KOVANLIK 63

ÇAMOLUK 63

ÇANAKÇI 150

DOĞANKENT 50

ESPİYE 100

GÖRELE 100

GÜCE 100

KEŞAP 80

ŞEBİNKARAHİSAR 120

TİREBOLU 100

AĞLIDERE 100

PİRAZİZ 100 sosyal konut inşa edilecek.


