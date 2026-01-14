Rezan Epözdemir'e tahliye kararı

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasından tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Rezan Epözdemir
#son dakika
#rüşvete aracılık