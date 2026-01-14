Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rezan Epözdemir'e tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye kararı

17:0214/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

5 ay önce rüşvet soruşturmasından tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Rezan Epözdemir
#son dakika
#rüşvete aracılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İmsak vakti sabah ezanı saati: 15 Ocak Perşembe namaz vakitleri