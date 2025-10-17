Avukat Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, Epözdemir; 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alındı.





Gözaltına alınan Epözdemir, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.





İddianame hazırlandı





Hazırlanan iddianamede, Rezan Epözdemir'in "Rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianame gönderildiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.





İddianame kabul edildi





Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaptığı inceleme sonucu iddianame kabul edildi.





Ne zaman hakim karşısına çıkacak





Mahkeme, sanık Rezan Epözdemir'in tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 19 Aralık'ta görülmesine karar verdi.





"150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye" iddiası





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Atalay D.'nin tanık sıfatıyla alınan beyanlarına yer verildi.

Atalay D.‘nin beyanlarında şu ifadeler kayda geçti:





Bu görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan Epözdemir'dir. Nurbari ile Zekeriya isimli şahıs Makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Cengiz Ç.'deydi. Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı. Zekeriya ise tutuklanmıştı.





Nurbari bana 'Senin Cengiz ve Rezan'la aran iyidir, görüş dosyada bize yardımcı olsunlar' dedi. Bunun üzerine ben, hem Rezan ile hem de Cengiz ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari'ye ilettim.





150 bin dolar rüşvet Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında gayriresmi ortağı olan Nurbari tarafından bana getirildi. Bu paranın 75 bin dolarlık kısmı ise dosya kapsamında bulunan Rezan Epözdemir'in isminin geçtiği mesaj kayıtlarının olduğu gün olan 7 Temmuz 2021 tarihinde ya da bir gün sonrasında Cengiz Ç. tarafından benim ikametimden alındı.





Cengiz parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi. Ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum.





İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, tanık Atalay D.’nin, Rezan Epözdemir’in hesabına 27.09.2018 tarihinde bin 268 lira yatırdığı aktarıldı.





Öte yandan iddianamede, mesaj kayıtları incelendiğinde, Zekeriya Y.’nin tahliye tarihinden 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay D. ile Nurbari E., Selahattin G., Gökhan A. arasında yapılan yazışmalarda para konusunda sorun yaşandığı, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğu anlaşıldığı belirtildi.





Mesajları ile HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz Ç.’nin süreci takip ettiği ve neticede talep doğrultusunda karar verildiği ifade edildi.





Dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın tamamlandığı, tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğu değerlendirildi.





2 milyon liradan fazla bono ele geçirildiği aktarıldı





Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Cengiz Ç. ile Rezan Epözdemir’in BAZ kayıtlarına göre ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında; bahse konu bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın Cengiz Ç.’de kalması karşılığında Rezan Epözdemir’e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu aktarıldı.





Bu husus Epözdemir’e sorulduğunda, şüphelinin Cengiz Ç.’ye daha önce borç verdiğini, bu bonoların verdiği borç sebebiyle düzenlendiğini, ödeme sonrası yeni bir bono düzenlendiğini ifade ettiği; ancak ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair herhangi bir belge ibraz edemediği anlaşıldığı belirtildi.





İddianamede, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Ç.’nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu; şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiği aktarıldı.











