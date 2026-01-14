SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesine ZAM! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak?

İlk senaryoda emeklilere yapılan zam oranı öne çıkarken 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 12,8 zamlanması durumunda 512 lira yükselecek ve yaklaşık 4.500 lira olacak. İkinci zam senaryosunda ise en düşük emekli maaşına yapılan artış, ikramiyelerde de geçerli olacağı konuşuluyor. Bu durumda ise mevcut ikramiye 740 lira zamlanarak yaklaşık 4 bin 700 liraya ulaşacak.

Geçtiğimiz yılda emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33’lük artışın ardından 4 bin liraya ulaşmıştı. Bu yılda benzer şekilde enflasyonun üzerinde bir artış olması durumunda 1.320 lira zamlanacak ve 5 bin 320 lira seviyesine çıkacak.