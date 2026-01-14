SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesine ZAM! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı sahipleri, gaziler ve çeşitli sosyal haklardan yararlananlar da ikramiyeden faydalanacak. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl artması beklenirken, gözler yeni rakama çevrildi.
Emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücretteki artışların ardından milyonlarca hak sahibinin odağı bayram ikramiyesine kaydı. 2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 2026’da artırılması beklenirken, Ramazan Bayramı’nın mart ayına denk gelmesi ödeme takvimini de öne çıkardı. Yeni ikramiye tutarına ilişkin yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor.
4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri her emekliye aynı olacak şekilde hesaplara yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ödemeleri için kulislerde konuşulan rakamlar belli oldu.
Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması için üç farklı senaryo ön plana çıkıyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yıl yüzde 12,8 artış gösterdi. En düşük emekli maaşına yapılan zam ise ek düzenlemeyle beraber yüzde 18.48 oldu.
İlk senaryoda emeklilere yapılan zam oranı öne çıkarken 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 12,8 zamlanması durumunda 512 lira yükselecek ve yaklaşık 4.500 lira olacak. İkinci zam senaryosunda ise en düşük emekli maaşına yapılan artış, ikramiyelerde de geçerli olacağı konuşuluyor. Bu durumda ise mevcut ikramiye 740 lira zamlanarak yaklaşık 4 bin 700 liraya ulaşacak.
Geçtiğimiz yılda emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33’lük artışın ardından 4 bin liraya ulaşmıştı. Bu yılda benzer şekilde enflasyonun üzerinde bir artış olması durumunda 1.320 lira zamlanacak ve 5 bin 320 lira seviyesine çıkacak.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA HİSSE ORANINDA ÖDENECEK
Dul ve yetim maaşı alanlarda bayram ikramiyelerinden yararlanabiliyor. Hisse oranına göre %25, 50 ve 70 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.
Örneğin bayram ikramiyesinin yeni yılda 5 bin lira olması durumunda ölüm aylığı olarak yüzde 25 oranında dul ve yetim maaşı alanlara 1.250 lira ikramiye alacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alanlar ise 2.500 lira ödenirken yüzde 75 hisse oranında ödeme alanlar ise 3.750 TL ikramiye alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR,
VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI ALANLAR,
MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR,
ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR,
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR,
ŞEHİT YAKINLARI,
GAZİLER,
MUHARİP GAZİLER,
GÜVENLİK KORUCULARI,
ŞAMPİYON SPORCULAR,
TERÖRDEN ZARAR GÖREN SİVİLLER.
İKRAMİYELER BAYRAMDAN 1 HAFTA ÖNCE YATIRILACAK
Emekli bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. SGK tarafından tahsis numarasına göre ödeme takvimi duyuruluyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ikramiye ödemelerinin 16 Mart tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise bu yıl 27 Mayıs’ta başlayacak. Bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihlerinde yatırılması bekleniyor.