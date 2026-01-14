2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı. İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları 23 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, ikinci aşamada tercih başvurusu ne zaman yapılacak? Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru ekranı.
2026 Yılı Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. MEB Öğretmen mazerete bağlı atama kılavuza göre öğretmen özür grubu atama ön başvuruları 14 Ocak'ta başlayacak ve 19 Ocak'ta sona erecek. Peki, MEB kılavuzu ile öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
MEB 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.
İL İÇİ İLÇE GRUPLARI ARASINDA MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek.
İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek.
Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.
Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.
Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
MEBBİS ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
Öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticilerinden belgeye dayalı başvuru bilgisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir.
Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanların başvuruları iptal edilerek yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB il içi öğretmen atamaları, 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri ise 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB iller arası öğretmen ataması 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri ise 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.