Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 bayram ve kandil günleri miladi takvime göre açıklandı. Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan kandil günlerinin de tarihleri ve ibadetleri şimdiden araştırılmaya başlandı. İkinci bir Kadir Gecesi hükmünde görülen Miraç Gecesinde yapılacaklar merak edilenler arasında yer alıyor.

2026 MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

MİRAÇ GECESİNDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Gecesi'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor. Din alimleri, Miraç Gecesi gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

MİRAÇ GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Gecesi, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.







