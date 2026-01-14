Milyonlarca müslüman, yıl boyunca hasretle beklediği içinde ramazan ayını da barındıran üç ayları idrak ediyor. Birçok dini gün ve gecenin denk geldiği üç aylarda önemli gecelerden biri de Miraç Kandili. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili yarın.

1 /5 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

2 /5 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

3 /5 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26) 2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14) 19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan) 16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)

4 /5 RAMAZAN BAYRAMI

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan) 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval) 21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval) 22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)

KURBAN BAYRAMI

﻿26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce) 27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce) 28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce) 29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce) 30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)