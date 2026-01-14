Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Diğer isimler; Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt'un saç ve kan örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi saçta pozitif çıkanlar liste:
Hamdi Burak Beşer
Melisa Fidan Çalışkan
Melisa Şahin
Nuran Çokçalışkan
Burak Kaptan
Müzeyyen Karakan
Murat Can Şirin
Ozan Kılıç
Esra Yoldaş Balcı
Yılmaz Burak Bozkurt
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi hem kanda hem de saçta pozitif çıkanlar tam liste:
Mahmut Uğur Ziylan
Erdi Çetin
Uğur Can Peker
Yağmur Uçkun
Atilla Aydın
