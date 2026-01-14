Yeni Şafak
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

20:3514/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
15 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
15 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.
Diğer isimler; Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt'un saç ve kan örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi saçta pozitif çıkanlar liste:

Hamdi Burak Beşer

Melisa Fidan Çalışkan

Melisa Şahin

Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Yılmaz Burak Bozkurt

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi hem kanda hem de saçta pozitif çıkanlar tam liste:

Mahmut Uğur Ziylan

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer
FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan


YASAL UYARI

