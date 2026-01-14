Ümit Karan ünlülere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı.
‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.
