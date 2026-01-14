Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ümit Karan gözaltına alındı

Ümit Karan gözaltına alındı

20:1314/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ümit Karan ünlülere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Ümit Karan ünlülere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ümit Karan
#Uyuşturucu
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kıdem tazminatı tavanı 2026’da kaç TL’ye yükseldi, net ödeme ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama