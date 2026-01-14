Rabia Karaca İmamoğlu jetinde yaşananları tek tek anlattı: Telefondan çıkan fotoğraflar skandalı belgeledi

"Murat ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB’den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu’nun, Emel Müftüoğlu’na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva’da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu."