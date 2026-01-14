Rabia Karaca İmamoğlu jetinde yaşananları tek tek anlattı: Telefondan çıkan fotoğraflar skandalı belgeledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca’nın ifadesi, İBB bağlantılı isimlerle ilgili skandal detayları ortaya çıkardı. Telefonundaki fotoğraf ve videolar üzerinden ifade veren Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in başrolünde olduğu uyuşturucu, kumar ve fuhuş çarkını tek tek anlattı. İşte Karaca’nın ifadesindeki o çarpıcı ayrıntılar…
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, ifadesinde İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahası üzerinden dönen kirli para trafiğini, özel jetlerdeki partileri ve ünlü isimlerin de şahit olduğu kumar masalarını ifşa etti.
"GÜNDE 50 MİLYON TL KAZANIP PASLAŞIYORLARDI"
Murat Gülibrahimoğlu ile yaşadığı ilişki sürecinde tanık olduğu olayları anlatan Rabia Karaca, İBB ile bağlantılı para trafiğini şu sözlerle açıkladı:
"Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Fatih Keleş 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık’taki Günyüzü Konakları’na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu."
"İMAMOĞLU’NUN JETİNDE CİNSEL AMAÇLI ODA VARDI"
Dosya içerisinde yer alan 5 numaralı fotoğrafı teşhis eden Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı iddia edilen uçakla ilgili şok edici detaylar paylaştı: "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB’nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Kendisine gösterilen 30 numaralı fotoğrafın İmamoğlu jeti içerisinde cinsel amaçla kullanılan oda olduğunu ifade eden Karaca, “arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum." İfadelerini kullandı.
"İBB’DEN KAZANDIĞI PARAYI 5 DAKİKADA KUMARDA KAYBETTİ"
Murat Gülibrahimoğlu’nun İBB’den elde ettiği paraları kumarda harcadığını belirten Karaca, Emel Müftüoğlu’nun da bu anlara şahit olduğunu vurguladı:
"Murat ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB’den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu’nun, Emel Müftüoğlu’na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva’da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu."
"BENİ ZENGİNLİKLERİYLE KANDIRIP KULLANDILAR"
İfadesinde pişmanlığını dile getiren ve Oktay Kaynarca isminden de bahseden Karaca şunları söyledi:
Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Bu kişiler zengin yaşantıları ile bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlardı."
Karaca, "Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı. Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Orta Doğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da ‘teşekkür ederim, tabii ki’ demişti." ifadeleriyle anlattı.