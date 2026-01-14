CHP 'Para karşılığı boykotu kaldırdık' demişti: Espressolab'den CHP'lilere 'Özgür Özel' yazılı kahve ikramı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sonrası CHP yönetimi, kahve zinciri Espressolab'i boykot listesine koymuştu. CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz ekim ayında, "Karlarını fonumuza aktaracaklar" deyip Espressolab ile anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Firma, Özel'in bugün Beşiktaş'ta düzenlediği mitinge, üzerinde 'Özgür Özel' yazan yüzlerce kahve yolladı.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de kahve zinciri Espressolab olmuştu.
Özel'in hedef göstermesi sonrası, vandallar tarafından Espressolab şubelerine zarar verilmişti.
Özel, geçtiğimiz ekim ayında Şişli'de yaptığı açıklamada, Espressolab ile anlaşmaya vardıklarını ve CHP'nin boykot listesinden çıkarıldığını belirtip, "Espressolab, üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktaracak." demişti.
CHP mitingine katılanlara 'Özgür Özel' yazılı kahve ikramı
Cumhuriyet'ten Engin Deniz'in aktardığına göre; kahveler partililere ve mitinge gelenlere dağıtıldı.