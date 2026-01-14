CHP 'Para karşılığı boykotu kaldırdık' demişti: Espressolab'den CHP'lilere 'Özgür Özel' yazılı kahve ikramı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de kahve zinciri Espressolab olmuştu.

Özel, geçtiğimiz ekim ayında Şişli'de yaptığı açıklamada, Espressolab ile anlaşmaya vardıklarını ve CHP'nin boykot listesinden çıkarıldığını belirtip, "Espressolab, üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktaracak." demişti.