Trump'ın temsilcisi Witkoff: Hamas son cenazeyi teslim etmezse ciddi sonuçları olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini beklediklerini söyledi. Cenazenin verilmemesi durumunda 'ciddi sonuçları olacağını' söyleyen Witkoff, arabuluculuk rolünden dolayı Türkiye, Mısır ve Katar'a da şükranlarını sundu.
Ayrıntılar geliyor...
