Trump'ın temsilcisi Witkoff: Hamas son cenazeyi teslim etmezse ciddi sonuçları olacak

19:5314/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini beklediklerini söyledi. Cenazenin verilmemesi durumunda 'ciddi sonuçları olacağını' söyleyen Witkoff, arabuluculuk rolünden dolayı Türkiye, Mısır ve Katar'a da şükranlarını sundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hamas
#Rehine
#ABD
#Steve Witkoff
