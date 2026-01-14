Gazze'de can kaybı 71 bin 439’a yükseldi

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi’nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 15 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 13’ünün daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 2’sinin ise İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.