Ordu'da okullar tatil mi? 15 Ocak Ordu'da hangi ilçelerde okullar tatil? Valilik açıkladı

20:0714/01/2026, Çarşamba
Ordu'da etkili olan soğuk ile kar yağışı sonrasında buzlanma ve don olayları da etkili oluyor. Binlerce öğrenci ve veli ise okulların yarın için tatil edilip edilmediği konusunu araştırıyor. Son dakika açıklaması ise az önce Ordu Valiliği tarafından yapıldı. Peki Ordu'da 15 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar.

Ordu Valiliği, kar yağışı ve etkili olan buzlanma nedeniyle eğitim için alınan yeni kararı açıkladı. Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili ile ilgili detaylar haberimizde.


ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 15 OCAK PERŞEMBE

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün ara verildi.


Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında ve Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan, Kumru ilçelerinde ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim - öğretim kurumlarında; 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.


Eğitim - öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

