Trump'tan 'İran' çıkışı: Artık sivil ölümler durdu

23:0714/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolarda 'sivillerin öldürülmesinin' sona erdiğini ve artık 'idamların planlanmadığını' açıkladı.

İran'da ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek 28 Aralık'ta başlayan protestolar ülkede giderek yayıldı.

Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump, göstericilere destek vererek 'yardım'ın yakında geleceğini duyurdu.

"İranlılar protestoya devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." çağrısında bulunan Trump'ın bu çıkışının ardından bugün Avrupalı yetkililer ABD'nin 24 saat içerisinde İran'a askeri harekat başlatacağı iddiasında bulundu.

Söz konusu iddia gerilimi artırırken ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, "İran’da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idam ya da infaz planı olmayacağı bildirildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik askeri harekat başlatacağı yönündeki iddialar üzerinde bazı ülkeler İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrılarında bulunmuş ve İran'a gerçekleştirilen uçak seferlerini askıya almıştı.

Ayrıntılar Geliyor...

