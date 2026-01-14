Yeni Şafak
Gerilimi artıracak iddia: ABD İran'a 24 saat içinde saldırabilir

20:1614/01/2026, Çarşamba
İran'da rejim karşıtı protestoları destekleyen Trump hükümetinin 24 saat içerisinde askeri operasyona başlayacağı ileri sürüldü.
İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyon söylemleri tansiyonu iyice yükseltmiş durumda. Trump, göstericilere yönelik destek söylemlerini sürdürürken gerilimi artıracak yeni bir açıklama yapıldı. Avrupalı yetkililer, ABD'nin İran'a düzenleyeceği askeri müdahalenin 24 saat içinde başlayabileceğini ileri sürdü.

İran'da 'ekonomik sorunlar' gerekçe gösterilerek 28 Aralık'ta başlayan gösteriler sürüyor.

ABD ve İsrail etki ajanları tarafından desteklenen ve körüklenen rejim karşıtı gösteriler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara her defasında desteğini yineleyen açıklamalarda bulundu.

"Protestoya devam edin kurumlarınızı ele geçirin"

İran'da rejime karşı tehditlerini sürdüren Trump en son yaptığı açıklamada "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik askeri harekatı masaya yatırdığı ve olası senaryoları değerlendirdiği de Amerikan medyası tarafından gündeme taşınmıştı.

Tansiyonu yükselten bu gelişmenin ardından gerilimi artıracak bir iddia ortaya atıldı.

"ABD, 24 saat içinde İran'a saldıracak"

Avrupalı yetkililerin, ABD'nin İran'a düzenleyeceği askeri müdahalenin 24 saat içerisinde başlayabileceğini belirttiği ileri sürüldü.

Öte yandan ABD medyası, Tahran yönetimine olası bir saldırıyı önlemek için Körfez ülkelerinin Vaşington'la temas halinde olduğunu iddia etmişti.



