Torba Yasa maddeleri şekillendi: Meclis onayı bekleniyor! En düşük emekli maaşı, ek ödeme, ikramiye...

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme için gözler 15 Ocak’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, kök maaş ve ek ödeme kalemleri üzerinden yeniden hesaplanacak. Yapılacak hesaplama 20 bin TL’nin altında kalması halinde aradaki farkın Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.

1 /6 SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren taban maaş düzenlemesi Meclis gündemine taşınıyor. 15 Ocak’ta görüşülmesi beklenen teklif kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye çıkarılacak. Kök aylık üzerinden yapılacak hesaplama sonrası oluşacak fark, önceki uygulamalarda olduğu gibi Hazine desteğiyle tamamlanacak.

2 /6 DÜZENLEME PAZARTESİ GÜNÜNE YETİŞEBİLİR Emekli maaşlarına ilişkin yasal sürecin planlandığı şekilde ilerlediği belirtiliyor. Maaş ödeme takviminin 17–28 Ocak arasında olması nedeniyle, düzenlemenin 15 Ocak’ta Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıkmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda hızla görüşülerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Bu takvimin işletilmesi halinde yeni maaşların ek bir fark ödemesine gerek kalmadan doğrudan yatırılması bekleniyor.

3 /6 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA AYNI TAKVİMDE Yaklaşık 3–4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışının da aynı torba yasa kapsamında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yüzde 12,19’luk artışın sisteme işlendiği, e-Devlet üzerinden yeni tutarların büyük ölçüde görünmeye başladığı belirtiliyor. En düşük maaşa ilişkin düzenlemenin de ödeme günlerine yetişmesi bekleniyor.

4 /6 MEMURLAR ZAMLI MAAŞI 15 OCAK’TA ALACAK Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alacak. Ayrıca 1–14 Ocak dönemine ait 14 günlük maaş farkı da aynı dönemde hesaplara yatırılacak. Aile yardımı ödemeleri de artışlı tutarlar üzerinden yapılacak.

5 /6 EMEKLİ MEMURLARA FARK ÖDEMESİ AY İÇİNDE Emekli memurlar maaşlarını ay başında eski tutarlar üzerinden aldı. Ocak zammından kaynaklanan farkların ise ay içinde ayrıca ödenmesi planlanıyor. Kesin ödeme takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.