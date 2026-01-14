Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında Fenerbahçe, İstanbul’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’un konuğu oluyor. Sarı-lacivertliler, ilk haftadaki Beşiktaş yenilgisinin ardından kupadaki ilk galibiyetini hedefliyor. Karşılaşmanın tarihi, saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta mücadelesi futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Fenerbahçe, kupadaki ilk galibiyetini almak için Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında sahaya çıkacak.
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul’da oynanacak karşılaşma, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleye Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı hakem Turgut Doman yönetecek.
Fenerbahçe’nin hedefi ilk galibiyet
Kupaya derbi mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, C Grubu’ndaki bu deplasmandan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Teknik heyet, yoğun fikstürde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, özellikle genç ve yedek oyuncuların performansı merak konusu.
Eksikler ve muhtemel kadrolar
Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almayacak. Cezasını tamamlayan Fred Rodrigues ise görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.
Muhtemel 11’ler şu şekilde:
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Burak, Emir, Burak Yamaç, Ali Keten, Ali Eren, Göktan, Barış, Eren, Alhan, Emre Can, Emre Burgaz
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, Musaba, Szymanski, Kerem, Talisca.
Beyoğlu Yeni Çarşı’nın kupa yolu
TFF 2. Lig’de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası’na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK’yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor’a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı.
Kupada 3. turda Isparta 32 Spor’u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.
Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu’nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.