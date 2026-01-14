Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beyoğlu Yeni Çarşı’nın kupa yolu

TFF 2. Lig’de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası’na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK’yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor’a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı.





Kupada 3. turda Isparta 32 Spor’u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.





Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.





Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu’nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.