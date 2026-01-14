Tarım Kredi Market'te haftanın indirimleri raflarda yerini aldı: Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi

Tarım Kredi 13-19 Ocak temizlik ürünleri kampanyası

Ev ekonomisinin önemli giderlerinden biri olan temizlik ürünleri de bu haftaki katalogda yer alıyor. Bulaşık deterjanından çamaşır yumuşatıcılarına kadar birçok ürün indirimli.





Öne çıkan temizlik ürünleri:

Bulaşık Tableti 30'lu: 89,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 74,90 TL

Ultra Konsantre Yumuşatıcı 1,5 L: 34,90 TL

Çamaşır Suyu 4 L: 29,90 TL











