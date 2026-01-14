Tarım Kredi Market'te haftanın indirimleri raflarda yerini aldı: Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi

Tarım Kredi Koop Market 13-19 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Tarım Kredi Market'te hangi ürünler indirimde olacak? Gıda, temizlik, içecek ve atıştırmalıklar dahil tüm indirimli ürünlerin tam listesi haberimizde.
Tarım Kredi 13-19 Ocak temizlik ürünleri kampanyası
Ev ekonomisinin önemli giderlerinden biri olan temizlik ürünleri de bu haftaki katalogda yer alıyor. Bulaşık deterjanından çamaşır yumuşatıcılarına kadar birçok ürün indirimli.
Öne çıkan temizlik ürünleri:
Bulaşık Tableti 30'lu: 89,90 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 74,90 TL
Ultra Konsantre Yumuşatıcı 1,5 L: 34,90 TL
Çamaşır Suyu 4 L: 29,90 TL
13-19 OCAK TARIM KREDİ KATALOG
Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL
Tavuk Baget (kg): 109,90 TL
Çaykur Rize Turist Çayı (1 kg): 275,00 TL
Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g): 265,00 TL
Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL
Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL
Sütaş Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL
Organik Yumurta (10'lu): 98,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin XS-2XS (1000 g): 145,00 TL
Doğal Doktorum Organik Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL
Anadolu Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL
Nohut (9 mm, 1 kg): 82,50 TL
Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL
Bulgur Çeşitleri (1 kg): 34,90 TL
Anadolu Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL