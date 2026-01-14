Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tarım Kredi Market'te haftanın indirimleri raflarda yerini aldı: Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi

Tarım Kredi Market'te haftanın indirimleri raflarda yerini aldı: Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi

15:3114/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım Kredi Koop Market 13-19 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Tarım Kredi Market'te hangi ürünler indirimde olacak? Gıda, temizlik, içecek ve atıştırmalıklar dahil tüm indirimli ürünlerin tam listesi haberimizde.

Tarım Kredi 13-19 Ocak temizlik ürünleri kampanyası

Ev ekonomisinin önemli giderlerinden biri olan temizlik ürünleri de bu haftaki katalogda yer alıyor. Bulaşık deterjanından çamaşır yumuşatıcılarına kadar birçok ürün indirimli.


Öne çıkan temizlik ürünleri:

Bulaşık Tableti 30'lu: 89,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 74,90 TL

Ultra Konsantre Yumuşatıcı 1,5 L: 34,90 TL

Çamaşır Suyu 4 L: 29,90 TL




13-19 OCAK TARIM KREDİ KATALOG


Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL

Tavuk Baget (kg): 109,90 TL

Çaykur Rize Turist Çayı (1 kg): 275,00 TL

Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g): 265,00 TL

Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL

Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL

Sütaş Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL

Organik Yumurta (10'lu): 98,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin XS-2XS (1000 g): 145,00 TL

Doğal Doktorum Organik Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL

Anadolu Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL

Nohut (9 mm, 1 kg): 82,50 TL

Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL

Bulgur Çeşitleri (1 kg): 34,90 TL

Anadolu Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL

#tarım kredi market
#tarım kredi aktüel ürünler
#tarım kredi aktüel kataloğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak, ne kadar oldu?