Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Niğde'de okullar tatil mi? Niğde'de 15 Ocak Perşembe ders var mı? Valilik açıklaması geldi

Niğde'de okullar tatil mi? Niğde'de 15 Ocak Perşembe ders var mı? Valilik açıklaması geldi

22:2914/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Niğde'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteorolojik değerlendirmeler ile kentte kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin merak ettiği yarın okullar tatil mi? sorusu da yanıt buldu. İşte Niğde Valiliğinden yapılan kar tatili açıklamaları.

Ülke genelinde bir süredir etkili olan soğuk ve kar yağışı Niğde'de etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini yakından takip ederken, resmi açıklama Niğde Valiliği tarafından yapıldı.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 15 OCAK PERŞEMBE 


Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 15 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

#niğde
#okul tatili
#kar yağışı
#niğde valiliği
#kar tatili
#eğitime ara
#Niğde'de okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama