Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Artvin TOKİ kurasına katılacaklar kim, kura listesi açıklandı mı?

Artvin TOKİ kurasına katılacaklar kim, kura listesi açıklandı mı?

14:0114/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konutları için TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Artvin TOKİ kurası, 15 Ocak’ta Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, saat 13:00’da yapılacak. Kura çekilişi neticesinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Artvin kura çekilişi listesi de yayımlandı. İşte 500 bin konut TOKİ Artvin kurasına katılacakların ve başvurusu reddedilenlerin isimleri.

500 bin konut TOKİ Artvin kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Artvin kura çekilişi
#TOKİ Artvin kurasına katılacaklar listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
illerin TOKİ kura tarihleri nereden öğrenilecek? 500 bin sosyal konut kura tarihleri ne zaman açıklanacak?