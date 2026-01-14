500 bin sosyal konutları için TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Artvin TOKİ kurası, 15 Ocak’ta Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, saat 13:00’da yapılacak. Kura çekilişi neticesinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Artvin kura çekilişi listesi de yayımlandı. İşte 500 bin konut TOKİ Artvin kurasına katılacakların ve başvurusu reddedilenlerin isimleri.

