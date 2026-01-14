MEB AGS 2026 Başvuru Ekranı! 10 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak? Öğretmen ataması branş dağılımı

Öğretmenlik hedefiyle sınav maratonuna hazırlanan binlerce aday için 2026 yılı kritik bir sürecin başlangıcı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilecek Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav tarihleri ve başvuru süreci netleşirken, hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş bazında kontenjanlar da açıklandı.
MEB çatısı altında öğretmenlik kariyeri planlayan adayları ilgilendiren 2026 sınav süreci resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte MEB AGS ve ÖABT başvuru ile sınav tarihleri kesinlik kazanırken, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak 10 bin aday için kontenjan dağılımları da belli oldu. Adaylar şimdi başvuru şartları ve branş detaylarına odaklandı.
2026 MEB AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Sınav Başvuru Tarihleri: 8 Mayıs – 20 Mayıs 2026
Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026
MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adayların başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.
MEB AGS KONTENJAN KAÇ, BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla
2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği,
bin 798'le özel eğitim öğretmenliği,
801'le İngilizce öğretmenliği,
762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.
Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.
Başvurular İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanacak
Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak.
Yerleştirmeler, Puan Üstünlüğüne Göre Yapılacak
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Asıl ve Yedek Adaylar, 30 Ocak'ta İlan Edilecek
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.