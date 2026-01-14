Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var?

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Türkiye’de Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken, Avrupa ve Afrika’da da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İspanya’da Copa del Rey mücadeleleri oynanacak, CAF Afrika Uluslar Kupası’nda ise yarı final karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugünün futbol takviminde farklı ülkelerden önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanına çıkarken; Aliağa FK sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. İspanya Kral Kupası’nda Albacete, Real Madrid karşısında tur arayacak. İtalya Serie A’da Napoli - Parma kozlarını paylaşacak. Bugünün en dikkat çeken karşılaşması İngiltere Lig Kupası Yarı Final için Chelsea - Arsenal arasında oynanacak maç olacak. Günün programında ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi, Almanya Bundesliga ve AFC U23 Şampiyonası müsabakaları da yer alıyor. Peki bugün sahaya hangi takımlar çıkıyor? İşte 14 Ocak Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün oynanacak maçlar hangileri?

13:00 Aliağa FK - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:30 Irak - Avustralya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

14:30 Tayland - Çin AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2

15:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00 İstanbulspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Albacete - Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

20:00 Senegal - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupası Yarı Final Exxen

20:30 Wolfsburg - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:30 Napoli - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:30 Al Ahli - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

20:45 Den Bosch - PSV Hollanda KNVB Beker Sıfır TV

22:30 Köln - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 Hoffenheim - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 Leipzig - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Inter - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Chelsea - Arsenal İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen

23:00 Alaves - Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

23:00 Real Betis - Elche İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

23:00 Nijerya - Fas CAF Afrika Uluslar Kupası Yarı Final Exxen

23:00 AZ Alkmaar - Ajax Hollanda KNVB Beker Sıfır TV

