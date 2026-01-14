Yeni Şafak
Memur ve emekli maaşları için ek zam talebi yeniden gündemde

Memur ve emekli maaşları için ek zam talebi yeniden gündemde

21:21 14/01/2026, Çarşamba
Memur ve emekli maaşları için ek zam talebi yeniden gündemde
Memur ve emekli maaşları için ek zam talebi yeniden gündemde

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının artan enflasyon karşısında hızla eridiğini belirterek ek zam ve kalıcı refah payı talebini yineledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde konuşan Kahveci, mevcut maaş artışlarının gerçek hayat şartlarını karşılamadığını, gelir vergisi ve ek gösterge düzenlemeleriyle kalıcı iyileştirme gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de memur ve emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar yeniden gündemde. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünün ciddi biçimde gerilediğini söyledi. 2025 enflasyon verilerinin ardından maaş artışlarının yetersiz kaldığını dile getiren Kahveci, ek zam ve refah payının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Enflasyon karşısında maaşlar eriyor

Kahveci, yüksek enflasyonun memur ve emekli gelirlerini hızla aşındırdığını belirterek, mevcut maaş seviyelerinin hayat pahalılığıyla uyumlu olmadığını savundu. Memur maaşlarının yoksulluk sınırının altına indiğini, emekli aylıklarının ise açlık sınırına yaklaştığını söyleyen Kahveci, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Ek zam ve kalıcı refah payı talebi

Açıklamasında, memurların emekliliği tercih etmemesinin temel nedenlerinden birinin maaşlardaki yetersizlik olduğunu vurgulayan Kahveci, çözümün ek zam ve maaşlara eklenecek refah payından geçtiğini ifade etti. Bu düzenlemenin geçici değil, kalıcı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vergi ve ek gösterge düzenlemesi çağrısı

Kahveci ayrıca gelir vergisi uygulamasına dikkat çekerek, memurlar için vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini istedi. Tüm ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini belirten Kahveci, birinci dereceye yükselen tüm memurlar için 3600 ek gösterge sözünün de yerine getirilmesini talep etti. Yeni ve adil bir ücret politikasının, eşit işe eşit ücret ilkesini esas alması gerektiğini kaydetti.

