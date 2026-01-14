Memur ve emekli maaşları için ek zam talebi yeniden gündemde

Türkiye’de memur ve emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar yeniden gündemde. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünün ciddi biçimde gerilediğini söyledi. 2025 enflasyon verilerinin ardından maaş artışlarının yetersiz kaldığını dile getiren Kahveci, ek zam ve refah payının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Enflasyon karşısında maaşlar eriyor

Kahveci, yüksek enflasyonun memur ve emekli gelirlerini hızla aşındırdığını belirterek, mevcut maaş seviyelerinin hayat pahalılığıyla uyumlu olmadığını savundu. Memur maaşlarının yoksulluk sınırının altına indiğini, emekli aylıklarının ise açlık sınırına yaklaştığını söyleyen Kahveci, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Ek zam ve kalıcı refah payı talebi

Açıklamasında, memurların emekliliği tercih etmemesinin temel nedenlerinden birinin maaşlardaki yetersizlik olduğunu vurgulayan Kahveci, çözümün ek zam ve maaşlara eklenecek refah payından geçtiğini ifade etti. Bu düzenlemenin geçici değil, kalıcı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vergi ve ek gösterge düzenlemesi çağrısı