TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen kura çekilişleri, ilan edilen resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. 5 milyon 242 bin başvurunun geçerli sayıldığı projede, en fazla başvuru 1 milyon 235 bin ile İstanbul'dan geldi. TOKİ’ye başvuranlar, İstanbul TOKİ kura takvimi belli oldu mu? 100 bin sosyal konut hak sahibi ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Kura tarihleri illere göre farklılık gösterirken, İstanbul’da başvuru yapan vatandaşlar “TOKİ İstanbul kurası ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi hangi gün yapılacak? TOKİ İstanbul çekiliş tarihi belli oldu mu? soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte TOKİ İstanbul kurası 2026 çekiliş tarihi.
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda il il devam ediyor. Kura tarihleri illere göre farklılık gösterirken, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar “TOKİ İstanbul kurası ne zaman?” sorusunu yoğun şekilde araştırıyor. 2026 TOKİ İstanbul kurası hangi gün, İşte TOKİ İstanbul çekiliş tarihi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Güncel bilgilere göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025’ten itibaren başlamış olup, büyük çoğunluğu Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanacak.
İstanbul’a ayrılan 100 bin konut için en yoğun başvuru alındığından, kura çekilişi Mart ayına bırakıldı. Birçok kaynağa göre 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul kuralarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kura takvimi aşamalı olarak güncelleniyor ve İstanbul gibi büyük iller sona doğru sıralanıyor. Resmi duyuru için TOKİ’nin internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden düzenli takip edilmesi öneriliyor. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra proje bazında ilan edilecek.
Başvuru sahipleri heyecanla beklerken, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından sözleşme aşamasına geçileceği belirtiliyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.