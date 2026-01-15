PS Plus Ocak 2026 Extra ve Premium oyun listesi açıklandı

Sony tarafından sunulan PlayStation Plus, her ay genişleyen oyun kataloğuyla konsol kullanıcılarına yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Ocak 2026 takvimi kapsamında açıklanan güncelleme, özellikle Extra ve Premium aboneliklerine sahip oyuncular için dikkat çekici yapımları içeriyor. Türkiye’de PlayStation ekosistemini yakından takip eden kullanıcılar için bu liste, ayın en önemli dijital oyun gündemlerinden biri oldu.