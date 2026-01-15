PS Plus Ocak 2026 Extra ve Premium oyun listesi açıklandı

Yeni Şafak
00:0215/01/2026, Perşembe
Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, Ocak 2026 döneminde Extra ve Premium katmanları için yeni oyunlarla güncellendi. Türkiye’deki PlayStation sahiplerini de yakından ilgilendiren listede Resident Evil Village ve Like a Dragon: Infinite Wealth gibi öne çıkan yapımlar yer alıyor. Yeni oyunlar 20 Ocak itibarıyla erişime açılacak.

Sony tarafından sunulan PlayStation Plus, her ay genişleyen oyun kataloğuyla konsol kullanıcılarına yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Ocak 2026 takvimi kapsamında açıklanan güncelleme, özellikle Extra ve Premium aboneliklerine sahip oyuncular için dikkat çekici yapımları içeriyor. Türkiye’de PlayStation ekosistemini yakından takip eden kullanıcılar için bu liste, ayın en önemli dijital oyun gündemlerinden biri oldu.

Ocak 2026 güncellemesinin detayları

Ayın başında Essential (klasik PS Plus) abonelerine sunulan oyunların ardından, gözler Extra ve Premium kütüphanelerine çevrilmişti. Sony’nin resmi duyurusuna göre yeni oyunlar 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren erişilebilir olacak. Böylece PS5 ve PS4 kullanıcıları, farklı türlerde toplam dokuz yeni yapımı kütüphanelerine ekleyebilecek.

PS Plus Extra oyun listesi

Extra katmanına eklenen yapımlar arasında korku, rol yapma ve simülasyon türleri öne çıkıyor. Ocak ayında Extra abonelerine sunulacak oyunlar şöyle sıralanıyor:

  • Resident Evil Village (PS5, PS4)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, PS4)
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS5, PS4)
  • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)
  • Darkest Dungeon II (PS5, PS4)
  • The Exit 8 (PS5, PS4)
  • Art of Rally (PS5, PS4)
  • A Little to the Left (PS5, PS4)

PS Plus Premium’e özel içerik

Premium abonelik katmanında ise klasik oyun severleri ilgilendiren bir ekleme bulunuyor. Ocak 2026 itibarıyla Premium kullanıcıları, Ridge Racer’ı PS5 ve PS4 üzerinden oynayabilecek.

