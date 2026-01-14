Kıdem tazminatı tavanı 2026’da kaç TL’ye yükseldi, net ödeme ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama

2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı netleşti. 2025’in ikinci yarısında uygulanan 53 bin 919 TL’lik üst sınır, yeni yılda yaklaşık 65 bin TL seviyesine çıktı. Ancak memur maaşlarında yıllar önce verilen seyyanen artışın emeklilik hesaplarına dahil edilmemesi, kıdem tazminatı tavanının daha sınırlı yükselmesine neden oldu. Yeni tutar, belirli tarihten sonra işten ayrılan çalışanlar için geçerli olacak.
Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2026 kıdem tazminatı tavanı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren iş sözleşmesi sona eren işçileri kapsıyor. Kıdem tazminatı hesaplamasında esas alınan üst sınır, hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar açısından belirleyici olmaya devam ediyor.
2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
2025 yılının temmuz-aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan tavan tutar, 2026’nın ilk yarısı için 64.948,77 TL’ye yükseltildi. Bu rakam üzerinden yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor. Kesinti sonrası çalışanın eline geçecek net kıdem tazminatı tutarı 64.455,80 TL olarak hesaplanıyor.
Yeni tavan hangi tarihten itibaren geçerli?
Belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan çalışanlar için uygulanacak. 2025 yılı içinde iş akdi sona eren ancak ödemesi yeni yıla kalan çalışanlar, eski tavan üzerinden kıdem tazminatı alacak.
Kimler yeni tavan tutarından yararlanabilecek?
Özel sektörde brüt ücreti 54 bin TL ve üzerinde olan çalışanlar, 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik veya kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle işten ayrılmaları halinde yeni tavan üzerinden ödeme alabilecek.
Kamu işçileri açısından ise maaş ödeme takvimi belirleyici oluyor. Ücretlerini ayın 15’inde alan kamu işçilerinden 14 Ocak 2026’ya kadar işten ayrılanlar eski tavanla, 15 Ocak ve sonrasında ayrılanlar ise yeni tavanla kıdem tazminatına hak kazanacak.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücret esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026’da işten ayrılsalar bile, ücretleri 2025 yılına ait olduğu için eski asgari ücret üzerinden işlem yapılıyor.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi düzenli ödemeler de bu hesaba dahil ediliyor. Ancak brüt ücret ne kadar yüksek olursa olsun, ödeme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen tavan tutarı aşamıyor. 2026’nın ilk yarısında bu üst sınır 64.948,77 TL olarak uygulanacak.
Tavan artışı neden sınırlı kaldı?
2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adıyla verilen 8.077 TL’lik seyyanen zam, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyesine yansıtılmadı. Bu durum, kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında da etkili oldu. Söz konusu seyyanen ödemenin yıllar içinde artmasına rağmen hesaba katılmaması, hem kamuda hem de özel sektörde kıdem tazminatı tavanının daha düşük seviyede kalmasına yol açtı.