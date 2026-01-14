Kıdem tazminatı tavanı 2026’da kaç TL’ye yükseldi, net ödeme ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama

Kimler yeni tavan tutarından yararlanabilecek?

Özel sektörde brüt ücreti 54 bin TL ve üzerinde olan çalışanlar, 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik veya kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle işten ayrılmaları halinde yeni tavan üzerinden ödeme alabilecek.





Kamu işçileri açısından ise maaş ödeme takvimi belirleyici oluyor. Ücretlerini ayın 15’inde alan kamu işçilerinden 14 Ocak 2026’ya kadar işten ayrılanlar eski tavanla, 15 Ocak ve sonrasında ayrılanlar ise yeni tavanla kıdem tazminatına hak kazanacak.

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücret esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026’da işten ayrılsalar bile, ücretleri 2025 yılına ait olduğu için eski asgari ücret üzerinden işlem yapılıyor.