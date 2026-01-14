TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona ererken, Türkiye Yüzyılı’nın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Kura sonucunda konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar ise başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’nin iade sürecini araştırıyor. Başvuru ücretinin ne zaman, hangi kanallardan ve nasıl geri alınacağı merak konusu olurken, TOKİ’den yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl geri alınır? 5000 lira TOKİ başvuru parası ne zaman yatar?

1 /4 TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye Yüzyılı Konut Projesi" (500 bin sosyal konut) kapsamında yapılan başvurularda yatırılan 5.000 TL başvuru ücreti, kura çekilişinde hak sahibi olamayan (ismi çıkmayan) veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara tamamen iade edilmektedir (herhangi bir kesinti yapılmaz). Peki TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl geri alınır?

2 /4 TOKİ başvuru ücretini nasıl geri alırım? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

3 /4 TOKİ başvuru ücreti iade süreci, ilgili ilin kura çekim tarihi tamamlandıktan 5 iş günü sonrasında başlar. Bu süre sonunda başvuru sahipleri, parayı yatırdıkları bankanın (genellikle Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası) yetkili şubelerine giderek kimlik bilgileriyle iade talebinde bulunabilir veya ATM'lerden geri alabilir. Bazı durumlarda (özellikle Halkbank için) internet şubesi veya özel iade ekranları üzerinden (örneğin T.C. kimlik numarası ve telefon numarasıyla) işlem yapılabilmektedir.