EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNÜ! Ocak zammı emekli zam farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı Ocak'ta mı yatacak, Şubat'ta mı?

2026 Ocak dönemi memur ve memur emeklisi maaş zammı netleşti. Yüzde 18,60’lık artışa ek olarak 1.000 TL taban aylık düzenlemesi yapılırken, zam kararının ardından ödeme takvimi merak edilmeye başlandı.
Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaş artışı belli oldu. Yapılan düzenleme kapsamında maaşlara yüzde 18,60 zam uygulanacak, taban aylıklar ise 1.000 TL artırılacak. Şimdi gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihte.
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklisi oluşan enflasyon farkı ile hesaplandığında yüzde 18,6 zam alacak. 6 ayda bir belirlenen toplu sözleşmelere göre 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11 zam alacak. Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALDI?
Memur emeklileri maaşlarını 2025 yılı tutarlarıyla ayın başında aldı.
Tahsis numarasının son hanesi:
1 – 3 olanlara ayın 1'inde
4 – 6 olanlara ayın 2'sinde
7 – 9 olanlara ayın 3'ünde
0 olanlara ayın 4'ünde maaşları yatırıldı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklilerine ayrıca zam farkları hükümet tarafından duyurulacak takvim ile bu ay içinde yatırılacak. Memur emeklilerinin zam farkı ödemelerinin Ocak ayının sonuna doğru (örneğin 26–31 Ocak 2026 arası) banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında görüyor. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşların 15 Ocak 2026'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ayrıca 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam farkı (14 günlük fark) de 15 Ocak 2026 tarihinde veya yakın tarihte maaşla birlikte yatırılacak.