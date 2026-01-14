Yeni Şafak
Vatandaşlık maaşı 2026: Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

Vatandaşlık maaşı 2026: Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

22:3514/01/2026, Çarşamba
Vatandaşlık maaşı 2026

Türkiye’de sosyal destek sistemini kökten değiştirmesi beklenen vatandaşlık maaşı için takvim netleşiyor. 2026 yılında pilot illerde başlatılması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, dar gelirli hanelerin yanı sıra emeklileri de kapsayacak. Gelir eşiği, başvuru şartları ve ödeme modeliyle dikkat çeken uygulamanın detayları kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak ve kimler yararlanacak? İşte detaylar.

Vatandaşlık maaşı, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’de sosyal destek politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Gelir seviyesi belirlenen eşiğin altında kalan haneleri kapsayacak olan uygulama, devlet destekli bir gelir tamamlama modeli olarak hayata geçirilecek. Pilot uygulamanın haziran ayında başlaması hedeflenirken, düzenlemenin yasal altyapısı için Meclis sürecinin de önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

Yeni sistemin hedefi ne?

Planlanan modelde temel amaç, dar gelirli ailelerin aylık kazançlarını belirlenen asgari geçim seviyesine ulaştırmak. Bu kapsamda hanelerin toplam geliri dikkate alınacak ve belirlenen eşik tutarın altında kalan ailelere aradaki fark kadar aylık ödeme yapılacak. Eşik gelir için asgari ücret ya da buna yakın bir referans rakamın esas alınması gündemde bulunuyor.

Uygulama takvimi netleşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, uygulamanın “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD)” adıyla yürütüleceğini belirtti. Yılmaz, 2026 yılında birkaç ilde pilot olarak başlayacak sistemin, 2027 yılında tüm Türkiye’ye yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

Vatandaşlık maaşından faydalanmak için hanelerin belirli bir gelir sınırının altında olması şartı aranacak. Ailenin yıllık ya da aylık toplam kazancı, devlet tarafından belirlenecek referans tutarın altında kalıyorsa, aradaki fark doğrudan destek ödemesi olarak hane bütçesine eklenecek. Açıklamalara göre emeklilerin de gelir durumlarına bağlı olarak sistemden yararlanabilmesi mümkün olacak.

Pilot iller belli mi?

2026’da başlayacak pilot uygulamanın hangi illerde hayata geçirileceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Pilot sürecin ardından elde edilecek veriler doğrultusunda sistemin ülke genelinde uygulanmasına geçilmesi planlanıyor. Vatandaşlık maaşına ilişkin tüm detayların, Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifiyle birlikte netlik kazanması öngörülüyor.

