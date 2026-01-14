Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Türkiye’de Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken, Avrupa ve Afrika’da da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İspanya’da Copa del Rey mücadeleleri oynanacak, CAF Afrika Uluslar Kupası’nda ise yarı final karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar.

1 /8 Bugünün futbol takviminde farklı ülkelerden önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanına çıkarken; Aliağa FK sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. İspanya Kral Kupası’nda Albacete, Real Madrid karşısında tur arayacak. İtalya Serie A’da Napoli - Parma kozlarını paylaşacak. Bugünün en dikkat çeken karşılaşması İngiltere Lig Kupası Yarı Final için Chelsea - Arsenal arasında oynanacak maç olacak. Günün programında ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi, Almanya Bundesliga ve AFC U23 Şampiyonası müsabakaları da yer alıyor. Peki bugün sahaya hangi takımlar çıkıyor? İşte 14 Ocak Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün oynanacak maçlar hangileri? 13:00 Aliağa FK - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 14:30 Irak - Avustralya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart 14:30 Tayland - Çin AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2

3 /8 15:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 18:00 İstanbulspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 20:00 Albacete - Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

4 /8 20:00 Senegal - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupası Yarı Final Exxen 20:30 Wolfsburg - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus 20:30 Napoli - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

5 /8 20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 20:30 Al Ahli - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 20:45 Den Bosch - PSV Hollanda KNVB Beker Sıfır TV

6 /8 22:30 Köln - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus 22:30 Hoffenheim - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus 22:30 Leipzig - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

7 /8 22:45 Inter - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus 23:00 Chelsea - Arsenal İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen 23:00 Alaves - Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus