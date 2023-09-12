Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar: Menüde yazmayan 'kuver' ücreti iade talebi kabul edildi

"Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." ile "Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur"