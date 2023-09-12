Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar: Menüde yazmayan 'kuver' ücreti iade talebi kabul edildi

Tüketici Hakem Heyeti
İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Samet Eşer, 9 Mart'ta tüketici hakem heyetine başvurarak, İBB Dragos Sosyal Tesisleri'nde öncesinde hiçbir bilgi verilmeden ve menüde yazılı olmamasına rağmen "kuver" adı altında haksız yere alındığını belirttiği 2 liranın iadesini talep etti.
Başvuruyu inceleyen Kartal İlçe Tüketici Hakem Heyeti, şikayet edilen firmadan savunma istedi.
Firmadan yasal süre içerisinde savunma, bilgi ve belge gönderilmedi.
Avukat Eşer'in ödediği "kuver" bedelinin adisyona eklendiğini dikkate alan heyet, ilgili yönetmelik gereğince talebinin kabulüne karar vererek, tüketicinin verdiği 2 liranın iadesine hükmetti.
"Ekstra kuver' veya 'hizmet ücreti' alınacağı bilgisi menüde yer almalı"
Heyetin kararını sosyal medya hesabından paylaşan Eşer, "Bir işletmede kuver ücreti veya hizmet ücreti adı altında ekstra bir ücret alınıyorsa mutlaka 'ekstra kuver' veya 'hizmet ücreti' alınacağı bilgisi menüde yer almalıdır. Menüde yer almamasına rağmen sizden ödeme alınması halinde menünün ve fişin fotoğrafını çekerek Tüketici Hakem Heyetine başvurarak ödediğiniz ücreti iade alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.