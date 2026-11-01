Dubai'de gizemli görüntü: Nasıl geldikleri bilinmiyor sayıları 200'e yaklaştı
Güney Amerika’ya özgü hayvan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki çöl bölgelerinde çoğalmaya başladı. Sayılarının yaklaşık 200 olduğu tahmin edilen hayvanların bölgeye nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, doğal yaşam alanları binlerce kilometre uzakta bulunan Patagonya maraları görülmeye başladı. Uzun bacakları ve tavşanı andıran görünümleriyle dikkat çeken bu kemirgenler, çöl koşullarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürüyor.
Dubai şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Al Qudra gölleri çevresi ile Al Marmoom Çölü Koruma Alanı, hayvanların görüldüğü başlıca bölgeler arasında yer alıyor.
İlk izlerine 2020 yılında rastlandı
Patagonya maralarının Dubai çevresindeki ilk kayıtları, 2020 yılında COVID-19 salgını döneminde tutuldu. Kasım 2024’te yapılan saha incelemelerinde ise bölgede farklı gruplar halinde yaşayan maralar gözlemlendi.
İncelemeler sırasında yavrusunu emziren bir dişinin ve genç hayvanların görülmesi, türün bölgede üremeye başladığını ortaya koydu.
Sayılarının 200’e ulaştığı tahmin ediliyor
Bölgedeki Patagonya maralarının sayısının yaklaşık 200 olduğu değerlendiriliyor. Ancak resmî bir nüfus sayımı yapılmadığı için kesin sayı henüz belirlenemedi. Hayvanların çölde yaşamlarını sürdürmesi ve üremesi, bölgedeki yaban hayatı açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Dubai çölüne nereden geldikleri bilinmiyor
Anavatanı Arjantin olan Patagonya maralarının Dubai’ye nasıl ulaştığı henüz açıklığa kavuşmadı. Uzmanlar, hayvanların egzotik türlerin tutulduğu özel mülklerden ya da tesislerden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde memeliler üzerine araştırmalar yapan Jacky Judas da maraların esaret altında bulunduruldukları yerlerden kaçmış olabileceğini belirtiyor.
Hayvanların bölgede çoğalmaya devam etmesi, Dubai çölüne hangi yollarla geldikleri sorusunu gündemde tutuyor.