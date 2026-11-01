İncelemeler sırasında yavrusunu emziren bir dişinin ve genç hayvanların görülmesi, türün bölgede üremeye başladığını ortaya koydu.





Sayılarının 200’e ulaştığı tahmin ediliyor





Bölgedeki Patagonya maralarının sayısının yaklaşık 200 olduğu değerlendiriliyor. Ancak resmî bir nüfus sayımı yapılmadığı için kesin sayı henüz belirlenemedi. Hayvanların çölde yaşamlarını sürdürmesi ve üremesi, bölgedeki yaban hayatı açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.





Dubai çölüne nereden geldikleri bilinmiyor





Anavatanı Arjantin olan Patagonya maralarının Dubai’ye nasıl ulaştığı henüz açıklığa kavuşmadı. Uzmanlar, hayvanların egzotik türlerin tutulduğu özel mülklerden ya da tesislerden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.





Birleşik Arap Emirlikleri’nde memeliler üzerine araştırmalar yapan Jacky Judas da maraların esaret altında bulunduruldukları yerlerden kaçmış olabileceğini belirtiyor.





Hayvanların bölgede çoğalmaya devam etmesi, Dubai çölüne hangi yollarla geldikleri sorusunu gündemde tutuyor.