Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Steaua Bükreş ile 1-1 berabere kaldı ve lig etabını 12 puanla 19. sırada tamamladı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

30 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimine sarı-lacivertli ekip, seri başı olarak katılmayacak.

Lig aşamasını ilk 24'te tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel iki rakibi Nottingham Forest (İngiltere) ile Viktoria Plzen (Çekya) oldu. İlk maç iç sahada, rövanş deplasmanda oynanacak.