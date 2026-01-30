Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu

Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılmayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe konuk olduğu Steaua Bükreş ile berabere kalarak lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Kuraya seri başı olmayan takımlar arasında katılacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel iki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Steaua Bükreş ile 1-1 berabere kaldı ve lig etabını 12 puanla 19. sırada tamamladı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

30 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimine sarı-lacivertli ekip, seri başı olarak katılmayacak.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLERİ KİM?

Lig aşamasını ilk 24'te tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel iki rakibi Nottingham Forest (İngiltere) ile Viktoria Plzen (Çekya) oldu. İlk maç iç sahada, rövanş deplasmanda oynanacak.

Tur atlaması halinde son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Midtjylland (Danimarka) veya Real Betis (İspanya) olacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna çıkacak 8 takımın belirleneceği play-off maçlarının tarihleri belli oldu. İlk maçlar 19 Şubat’ta, rövanşlar ise 26 Şubat’ta oynanacak.




