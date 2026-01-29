Yeni Şafak
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: 19'luk forvetle anlaşma sağlandı

22:2429/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Sidiki Chérif
Kış transfer döneminde bir forvet takviyesi yapmak için uğraş veren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcuyla el sıkıştı.

Ara transfer döneminde kadrosuna Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u katan Fenerbahçe, bir ismi daha renklerine bağlıyor.

Bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1'de Angers forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Sidiki Chérif'i kadrosuna katmak üzere.

Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Crtystal Palace ile Paris FC'nin peşinde olduğu Cherif ile el sıkıştı. Transferden yetkili isimler, bonservisi konusunda Angers ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla boğuşan Fransız forvet, 235 gün formasından uzak kalarak 26 maç kaçırmıştı. Bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen Sidiki Cheriff, 4 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.




#Fenerbahçe
#Sidiki Cherif
#Transfer
