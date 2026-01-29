Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı: Taraftarları şaşırtan transfer

29/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Afrika Kupası sonrası ayrılık talebiyle piyasayı hareketlendiren Nijeryalı yıldız Lookman için transferde sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Lookman transferinde önde olduğunu yazdı.

Fenerbahçe, kış transfer döneminin son haftalarına girilirken Avrupa’da ses getirecek bir hamle için hazırlıklarını hızlandırdı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, Serie A ekibi Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman için yeni bir temas kurdu. Fenerbahçe, bu transferde şartları zorlamaya kararlı.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Lookman’ın turnuva sonrası kulübüne ayrılmak istediğini iletmesi, Avrupa transfer piyasasında dengeleri değiştirdi. Daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen yıldız futbolcu, yüksek maliyet nedeniyle sarı-kırmızılılar tarafından görüşmeler askıya alınmıştı.

Atalanta’nın, sezon başında 45–50 milyon Euro seviyesinde belirlediği bonservis bedelini aşağı yönlü revize ederek, 35 milyon Euro bandına kadar indi. Bu gelişme, Fenerbahçe yönetimi tarafından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertlilerin masadaki planı, zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama modeli. Transferin; sponsorluk katkıları, taksitlendirme seçenekleri ve olası oyuncu satışlarıyla gerçekleşmesi hedefleniyor.

