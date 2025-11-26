Yeni Şafak
Girit'te tartışma çıktı: Filistin destekçileri İsrailli turistleri protesto etti

00:4526/11/2025, Çarşamba
AA
Eylemciler ile İsrailli turistler arasında önce sözlü tartışma çıktı, ardından da itişmeler yaşandı.
Girit’in Kandiye Limanı’nda, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyerin yanaşması üzerine Filistin destekçileri protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler ile turistler arasında kısa sürede sözlü tartışma ve itişmeler yaşandı. Olay sonrası tartışmaya karıştığı değerlendirilen yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Protestocular daha sonra şehir merkezinde yürüyüş yaparak tepkilerini sürdürdü.

Girit Adası'nda İsrailli turistlerle Filistin destekçisi eylemciler arasında tartışma çıktığı ve olay sonrası yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli yolcuları taşıyan Crown Iris isimli kruvaziyerin Girit'in Kandiye Limanı'na gelmesinden rahatsız olan Filistin destekçileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden bir eylem yaptı.

Olay sonrası tartışmaya karıştığından şüphelenilen yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Tartışmanın ardından Filistin destekçileri, şehir merkezinde küçük bir yürüyüş düzenledi.



