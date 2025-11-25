Katil İsrail Gazze'de 2 yıl içinde yardım dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi katletti

İsrail'in aylarca insani yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı alabilmek için beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), dün faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Bunun üzerine Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, söz konusu yardım dağıtım merkezlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Ölümcül "insani yardım"

Burş, bu "ölümcül insani yardım" suçuyla Gazze Şeridi'nde insani yardım adı altında 2 bin 614 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu 2 bin 614 kişinin çatışmalarda değil hayatta kalmaya çalıştıkları, yiyecek ve su aradıkları sırada öldürüldüğüne dikkati çeken Burş, Gazze'de insanların hayata tutunma umuduyla enkazın altından çıktığını ancak bir anda kendilerini "insani yardım" adı verilen mekanizmanın ortasında bir ölüm tuzağında bulduğunu ifade etti.

Burş, bunların başında Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) geldiğini kaydetti.

Aç bırakılan insanlar "insana hizmet" adı altında öldürüldü

Yardımların, toplu ölüm tuzaklarına dönüştüğünü vurgulayan Burş, sivillerin üzerine ateş açıldığını, naaşların üzerinden kamyon ve tanklarla geçildiğini, aç bırakılan insanların "insana hizmet" adı altında öldürüldüğünü belirtti.

Burş, bu katliamın sıradan bir olay olmadığını aksine soykırım kapsamında "yüzer limanlar, insanları toplamak ve bombalamak için tuzaklanmış insani koridorlar, Gazze'nin insansızlaştırılması için Filistinlilerin Sina'ya zorunlu göçü, hafızanın enkazı üzerine yeni şehirler ve Orta Doğu'nun Rivierası projesi inşa edilmesi, evlerin külleri üzerine yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşası" gibi bir dizi işgal planının parçası olduğunu kaydetti.

Ancak bu projelerin henüz başlamadan bittiğini çünkü Filistinlilerin topraklarında kaldığını vurgulayan Burş, zorla yerinden etmenin, kuşatmanın, etnik temizliğin ve Filistinlileri içermeyen tüm haritaların başarısız olduğunu ifade etti.

Uluslararası soruşturma açılmalı

Burş, insanlık adına kan dökmenin bir savaş suçu olduğunu; uluslararası bir soruşturma açılarak, planlamaya, finansmana ve uygulamaya katılan herkesin yargılanması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin, tüm bu maruz kaldığı olaylara rağmen evlerini terk etmediğini, toprağını unutmadığını ve kimliğini kaybetmediğini ifade eden Burş, bu toprakların sahibinin Filistinliler olduğunu, Gazze'nin Filistin halkına ait olduğunu ve onlardan alınamayacağını vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi aylarca insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altında tuttuğu dönemde kurulan GHF, yardım dağıtım merkezlerinde gıda bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarla hatırlanıyor.