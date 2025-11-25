Yeni Şafak
Gazze Şeridi'nde yağış nedeniyle Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çadırları su bastı

Gazze Şeridi'nde yağış nedeniyle Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çadırları su bastı

13:1425/11/2025, Salı
AA
Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sağanak yağış sebebiyle birçok çadırı su bastı. Yağış nedeniyle su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, yerinden edilmiş pek çok aile barınma imkânlarının yetersizliği sonucu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

