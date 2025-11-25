Gazze Şeridi'nde yağış nedeniyle Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çadırları su bastı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sağanak yağış sebebiyle birçok çadırı su bastı. Yağış nedeniyle su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, yerinden edilmiş pek çok aile barınma imkânlarının yetersizliği sonucu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

