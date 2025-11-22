İngiltere’de Filistin destekçilerine şiddet

İngiltere’de, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de işlediği soykırıma karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla barışçıl eylemler yapan Palestine Action grubunun yasaklanmasına tepkiler sürüyor.
Dün, başkent Londra’da grupla dayanışma göstermek ve yasaklanmasına tepki vermek üzere bir araya gelen aktivistler, İngiltere polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Kentteki Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan aktivistler, yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazarak grup üyeleriyle dayanışma gösterdi. Polis, bakanlık binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aktivistlere müdahale ederek 47 aktivisti yaka paça gözaltına aldı. Kendisini mankene kelepçeleyen ve pankartı tutmadığını belirten eylemci, yasaklı örgüte destek gerekçesiyle cansız mankenle birlikte gözaltına alındı.
POLİS'TEN ‘YAPTIRIMI AĞIR OLUR’ UYARISI
Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri de aynı gerekçeyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı. Eylem sonrası Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, yasaklı gruplara destek vermenin ciddi bir suç olduğu ve bu suçtan hüküm giyenlerin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Açıklamada, bu yaptırımların altı aya kadar hapis cezası, yurt dışına seyahat etme ve belirli mesleklerde çalışma olanaklarından mahrum kalma olabileceğine işaret edildi. Gelecek günlerde de benzeri eylemlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti. Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı. O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.