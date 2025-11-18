İngiltere Başbakanı Starmer ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze ve Sudan'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze ve Sudan'daki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Sisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Planın mümkün olan en kısa sürede uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olan liderler, bunun, Uluslararası İstikrar Gücünün kurulması ve daha fazla yardımın sağlanmasını da içerdiğini bildirdi.

Görüşmede, Sudan'daki durumu da ele alan iki lider, uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Starmer, İngiltere'nin Sudan'da sivil hükümete geçişi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Liderler, gelecekte İngiltere-Mısır ilişkilerini daha da güçlendirmenin yollarını da görüştü.



