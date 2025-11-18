Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere Başbakanı Starmer ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze ve Sudan'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze ve Sudan'ı görüştü

22:5918/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Keir Starmer - Abdulfettah es-Sisi
Keir Starmer - Abdulfettah es-Sisi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri değerlendirdikleri telefon görüşmesinde, Gazze’ye yardım sağlanması ve Barış Kurulunun hayata geçirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze ve Sudan'daki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Sisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Planın mümkün olan en kısa sürede uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olan liderler, bunun, Uluslararası İstikrar Gücünün kurulması ve daha fazla yardımın sağlanmasını da içerdiğini bildirdi.

Görüşmede, Sudan'daki durumu da ele alan iki lider, uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Starmer, İngiltere'nin Sudan'da sivil hükümete geçişi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Liderler, gelecekte İngiltere-Mısır ilişkilerini daha da güçlendirmenin yollarını da görüştü.


#İngiltere
#Mısır
#Gazze
#Sudan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç