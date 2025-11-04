Yeni Şafak
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan uyarısı

17:094/11/2025, Salı
DHA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığını bildirdi. Guterres, savaşı durdurmak için tüm uluslararası toplumu ve Sudan'la ilgili nüfuz sahibi olan herkesi bir araya getirmenin önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'da düzenlenen BM Zirvesi’ndeki konuşmasında, Sudan'daki son durumu değerlendirdi. Guterres, Darfur bölgesindeki Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolüne girdiğini söyleyerek, bölgedeki savaşın ‘kontrolden çıktığını’ belirtti. Bölgedeki durumu ‘dünyanın en kötü insani krizlerinden biri’ olarak nitelendiren ve taraflara ‘ateşkes’ çağrısı yapan Guterres, “Yüz binlerce sivil bu kuşatma altında. İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetten ölüyor” dedi.


Guterres, savaşı durdurmak için tüm uluslararası toplumu ve Sudan'la ilgili nüfuz sahibi olan herkesi bir araya getirmenin önemine dikkat çekti. Sudan'da ateşkese ihtiyaç olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu tahammül edilemez katliamı durdurmamız gerekiyor. Savaşı durdurmak için olmazsa olmazlardan biri, Sudan'a daha fazla silah girmemesini sağlamak. İşlenen suçlar çok korkunç olduğu için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.




