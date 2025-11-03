UCM'den Sudan'daki HDK saldırılarına 'savaş suçu' uyarısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada Faşir şehrinden gelen bilgilerden endişe duyulduğu belirtilerek, gerçekleşen saldırılarda "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç" işlenmiş olabileceği ifade edildi.
Başsavcılığın, Nisan 2023'te çatışmaların patlak vermesinden bu yana Darfur'da işlenen suçları soruşturduğu aktarılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyine sunulan en son raporda yansıtıldığı üzere, Başsavcılığın tekrarlanan saha görevlendirmeleri, mağdur gruplar ve sivil toplumla derinleştirilmiş işbirliği ve ulusal makamlar ile uluslararası kuruluşlarla geliştirilmiş işbirliği de dahil olmak üzere yoğun çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Açıklamada devam eden soruşturma kapsamında Başsavcılığın, Faşir'de iddia edilen suçlara ilişkin gelecekteki kovuşturmalarda kullanılmak üzere ilgili kanıtları korumak ve toplamak için acil adımlar attığının altı çizildi.
Başsavcılık, Faşir'deki olaylara ilişkin elinde bilgi veya kanıt olanların bunları mahkemeye sunmaları çağrısında bulundu.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük şehri Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.