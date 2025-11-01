İran'dan Sudan'da sivilleri hedef alan saldırıları kınama

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile telefonda görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim de ülkesindeki son gelişmelere ilişkin İranlı mevkidaşına bilgi vererek, İran'ın Sudan'ın meşru hükümetine verdiği destek ve ülke halkıyla dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.