Katliam silahlarını BAE veriyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Somali’nin özerk Puntland bölgesindeki Bosaso kentinde kurduğu gizli üs, Sudan’daki darbeci Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) verilen silah ve mühimmat desteğinin merkezi haline geldi. Sudan’da darbeci HDK ve meşru hükümet arasında 2 yıldır devam eden iç savaşta 150 binden fazla kişinin doğrudan saldırılar sonucu öldü, 9 milyon kişinin yerinden edildi. 500 gün kuşatma altında kalan ordunun çekilmesi sonrası felaketi yaşayan El Faşir’de ise son bir haftada 4 binden fazla kişi öldü, 62 bin kişi yerinden edildi. Bir buçuk senede ise 18 bin kişi hayatını kaybetti. Middle East Eye’ın haberine göre, HDK’nın, saldırıları sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu mühimmat ve silahları BAE, Bosaso’dan yaptığı sevkiyatlarla sağladı. Diğer yandan İsrail ve BAE’nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü eşgüdümlü karalama kampanyasında Sudan ordusunu hedef aldığı ortaya çıktı.

HDK’YI BESLİYOR

Puntland bölgesindeki Bosaso liman kentinin, BAE’nin HDK’ya verdiği askeri desteğin ana üssü olduğu ortaya çıktı. Elde edilen kayıtlara göre Bosaso Havalimanı’nda son iki yılda yoğun bir gizli hava trafiği yaşandı. IL-76 tipi ağır kargo uçakları, BAE’den gelen “tehlikeli madde” ibareli konteynerleri, Sudan’daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) ulaştırıyor. Bosaso’daki deniz polisinden bir üst düzey komutan, güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmadığı röportajda, “Bu sevkiyatlar sıklaştı. Malzemeler hemen başka uçaklara aktarılıyor ve komşu ülkeler üzerinden Sudan’daki HDK’ya gönderiliyor” dedi. Uçuş izleme verileri ve uydu görüntüleri, sevkiyatların BAE menşeli olduğunu doğruluyor.

500 BİN KONTEYNER MÜHİMMAT

Bosaso Limanı yetkilileri, son iki yılda BAE tarafından gönderilen 500 binden fazla konteynerin “tehlikeli” ibaresi taşıdığını bildirdi. Kaynaklar, limana yanaşan gemilerin polis koruması altında boşaltıldığını, alanın dron veya kamera kaydına tamamen kapatıldığını aktardı. Liman yöneticisi, “Bu sevkiyatlar yerel kullanım için olsaydı, depolandıklarını ya da boş konteynerlerin kaldığını görürdük. Oysa hepsi transit geçiyor.” ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYALI MİLİSLER HDK'DA

Elde edilen fotoğraflar ise, Bosaso Havalimanı’na inen Kolombiyalı paralı askerlerin kente konuşlandığını ortaya koydu. Somali Deniz Polisi yetkilileri, bu kişilerin Sudan’daki HDK saflarında savaşmak üzere Bosaso üzerinden bölgeye geçtiğini doğruladı. Görgü tanıklarına göre, yaralı askerlerin Bosaso’ya getirildiği, havalimanında kurulan sahra hastanesinde tedavi edildikten sonra başka ülkelere sevk edildiği belirtiliyor.

ÇİN VE FRANSIZ MENŞELİ SİLAHLARI YOLLUYOR

ABD istihbarat raporlarına göre ise BAE, Çin’den tedarik ettiği silah ve mühimmatı HDK’ya vererek katliamda rol oynuyor. Wall Street Journal’da yer alan raporda Çin yapımı Wing Loong II ve FeiHong-95 İHA'larının BAE tarafından HDK’ya verildiği ve milislerin sivil katliamda bu silahları kullandığı kaydedildi. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü, HDK saldırılarının ardından çekilen fotoğraf ve videoları inceleyerek Çin yapımı GB50A güdümlü bombaları ve 155 mm AH-4 obüsleri tespit etti. Bu, GB50A bombalarının dünya çapında herhangi bir çatışmada kullanıldığı ilk kez belgelendi. Silahları, Çin devletine ait savunma şirketi Norinco Group üretiyor. Silahların BAE tarafından Sudan'a gönderiliyor. Aynı zamanda BAE yapımı ZPT zırhlı araçlarının Fransız ekipmanları ile donatıldığı ve HDK’ya teslim edildiği de raporlandı.

SİLAH VERMEYİN ÇAĞRISI

İngiltere ise BAE'nin silah satışlarının Sudan’daki çatışmalarda kullanmasını önlemek için harekete geçti. Liberal Demokratlar, Yeşiller Partisi ve muhalefet partilerinden milletvekilleri, İngiliz silahlarının BAE üzerinden HDK'ya gitmesini önlemek için çalışma başlattı. İngiliz silahlarının HDK tarafından faal olarak kullanıldığı kaydedildi. Milletvekilleri, silahların katliamlarda kullanılmasını önleyecek şekilde ihracat kontrollerini sıkılaştırma çağrısı yaptı.

ÇEVRİMİÇİ PROPAGANDA

Öte yandan İsrail ve BAE hesaplarının Sudan’daki HDK’nın El Faşir’deki katliamlarının ardından Sudan ordusunu hedef alan koordineli bir çevrimiçi propaganda yürüttüğü ortaya çıktı. İsrail’in resmî Arapça hesabı ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bazı sosyal medya etkileyicileri, Sudan’daki HDK’nın El Faşir’de gerçekleştirdiği katliamların ardından Sudan ordusunu hedef alan paylaşımlar yaptı. Gönderilerde, Sudan ordusu Müslüman Kardeşler ve Hamas ile ilişkilendirildi. MEE’nin haberine göre, El Faşir’in HDK kontrolüne geçmesiyle birlikte, İsrail ve BAE’ye ait sosyal medya hesapları Sudan Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan içerikler paylaşmaya başladı.

AFRİKA’NIN HAMAS’I SÖYLEMİ

BAE vatandaşı analist Amjad Taha, sosyal medyada paylaştığı mesajlarda Sudan ordusunu “Afrika’nın Hamas’ı” olarak nitelendirdi. Taha, X’teki hesabından yaptığı paylaşımlarında Gazze’de 2023’te Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Bibas ailesi ile kimliği belirlenemeyen bir Sudanlı aileye ait fotoğrafları yan yana paylaştı ve her iki ailenin “Müslüman Kardeşler liderliğindeki güçler (Hamas-Sudan ordusu)” tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Taha, daha önce İngiliz Jewish News gazetesinde yayımlanan bir yazısında da benzer ifadeler kullanmıştı.

UYDURMA BİLGİLERLE ALGI OPERASYONU

Yapılan araştırma sonrası Sudanlı ailenin fotoğrafı eylül ayında çekilmiş bir videodan alındı ve ailenin Sudan ordusu tarafından öldürüldüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadı. İsrail’in resmî Arapça X (eski Twitter) hesabı da aynı iki fotoğrafı paylaşarak, “Müslüman Kardeşler terörü her yerde aynı vahşettir” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, “Bu iki kadın ve çocukları, Müslüman Kardeşler grubunun yönettiği güçler tarafından öldürüldü; biri Sudan’da, diğeri Gazze’de. Her iki taraf da suçlarını başkalarına yüklüyor” denildi.

EŞ GÜDÜMLÜ İÇERİKLERDE BENZER MESAJLAR

Çalışmada, BAE’li sosyal medya kullanıcıları Meera Zayed, Hassan Sajwani, Sana Ebrahimi ve Reem Awad’ın da aynı söylemi tekrarladığı, bazılarının neredeyse aynı metinlerle BAE ve İsrail’i savunan paylaşımlar yaptığı belirtildi. Bu gönderilerde, İranlı yetkililerin BAE’yi Sudan’daki çatışmalardan sorumlu tutmasına tepki gösterilerek, “İslamcı terör”e karşı BAE ve İsrail’in ortak duruşunun hedef alındığı ileri sürüldü. Uzmanlara göre, kullanılan aynı görseller ve ifadeler, koordineli bir çevrimiçi kampanyaya işaret ediyor.







