Sudan'ın Faşir şehrinden son günlerde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

21:021/11/2025, Cumartesi
AA
Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle 62 binden fazla kişi yerinden edildi. 

Faşir'den kaçanlar, Kuzey Vilayetine bağlı Al Dabbah kentine ulaştı. 

Sudanlı iç göçmenler zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

