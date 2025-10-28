Dışişleri Bakanlığı Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek,

"Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz."