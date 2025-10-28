Yeni Şafak
Netanyahu'dan Gazze'ye 'derhal saldırı' emri

Netanyahu'dan talimat alan işgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yeni bir saldırıya hazırlanıyor.
İsrail hükümetinin, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze'ye ABD'nin de onayıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.​​​​​​​ ABD basını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya 'Gazze'ye derhal saldırı emri' verdiğini yazdı.

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sözde "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu’nun bugün düzenlediği güvenlik istişare toplantısında, Gazze'de İsrail ordusunun işgalindeki “Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetimini bilgilendirildiğini aktardı.

Netanyahu'nun güvenlik istişare toplantısının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini de topladığı belirtildi.

ABD basını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya 'Gazze'ye derhal saldırı emri' verdiğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Katilin amacı bahanelerle işgal sınırlarını genişletmek

ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla çekildiği "Sarı Hattın" yani İsrail'in Gazze'deki işgalinin genişletilmesi planına onay verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hamas'a verilecek yanıta ilişkin bir karara varılmadığını söyledi.

İsrail ordu yetkililerinin, güvenlik istişare toplantısında, Gazze’ye saldırıların yeniden başlatılması dahil olmak üzere bir dizi öneride bulunduğunu aktaran söz konusu üst düzey yetkili, Netanyahu'nun toplantı sonunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin ABD'lilerle koordinasyonun gerekli olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirleri bir yere gömülmüş gibi gösterip daha sonra Uluslarası Kızılhaç Örgütü ile kazarak bulmuş gibi yapmakla suçladığı bazı görüntüler yayınladı.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki garantör ülkeler, İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım karşısında buradaki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazesinin bulunmasının zorluğunu kabul ettiklerini paylaşmıştı. Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları geride 55 milyon ton kadar enkaz bıraktı.
